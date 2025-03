Groenlandia, il Premier danese: “Trump fa sul serio, dagli USA pressione inaccettabile”

MeteoWeb

Il Premier danese, Mette Frederiksen, ha definito la visita di Usha Vance in Groenlandia “una pressione inaccettabile” da parte degli Stati Uniti. “E noi resisteremo a questa pressione“, ha affermato ai microfoni della tv danese. Il Premier socialista nega che possa trattarsi di una visita privata – la Second Lady sarà accompagnata dal consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Mike Waltz – perché “non è possibile effettuare una visita privata con rappresentanti ufficiali di un altro Paese”. “Mentre il governo groenlandese in carica ha affermato molto chiaramente che non desidera una visita in questo momento perché non ha un governo“, ha spiegato Frederiksen.

Il Premier della Danimarca ha avvertito che il Presidente americano Donald Trump “fa sul serio, e dev’essere preso sul serio” e quindi “questa visita non può essere vista come indipendente dal resto” del contesto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.