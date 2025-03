Groenlandia, la risposta a Trump: il primo ministro danese in visita

MeteoWeb

Il primo ministro danese Mette Frederiksen si recherà da mercoledì a venerdì in Groenlandia, ambita da Donald Trump, per “rafforzare l’unità” con il territorio artico, ha annunciato il suo portavoce. Questa visita avviene nel momento in cui la Groenlandia ha appena adottato un nuovo governo di coalizione, e viene annunciata il giorno dopo il discorso critico del vicepresidente americano JD Vance rivolto alla Danimarca per la sua presunta inerzia nel territorio autonomo danese. “Sono ansiosa di continuare la stretta e fiduciosa cooperazione tra Groenlandia e Danimarca con Jens-Frederik Nielsen”, il nuovo primo ministro della Groenlandia, ha affermato il premier danese. “La Groenlandia ha appena vissuto un buon processo democratico e ha formato un governo allargato. Per me è importante recarmi lì il prima possibile e salutare il futuro governo”, ha aggiunto.

