Groenlandia, Trump: “l’annessione agli USA avverrà, l’Artico sta diventando sempre più importante e la Danimarca…”

MeteoWeb

Il presidente degli degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa con il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte:, ha parlato a lungo della Groenlandia e ha ribadito che “Penso che l’annessione della Groenlandia avverrà“. Nel corso della conferenza, Trump ha affrontato la questione nell’ambito dei rapporti con il Canada e di tutti gli interessi sull’Artico: “Abbiamo ordinato – anzi, siamo nel processo di ordinare – 48 navi rompighiaccio, e il Canada vuole sapere se può usarli. Ho detto: beh, sapete, dovete pagarli. Pensateci, Canada. Noi paghiamo per il loro esercito. Il Canada spende pochissimo per le sue forze armate, perché pensa che saremo noi a proteggerlo. Anche per i rompighiaccio è lo stesso discorso: ne ordineremo 48 e il Canada vuole essere parte dell’accordo. Io dico: dovete procurarvi i vostri rompighiaccio. Voglio dire, se foste uno stato, potreste partecipare, ma se siete un paese indipendente, dovete cavarvela da soli”.

“La Russia – ha aggiunto Trump – come sapete, ne ha circa 40, mentre noi abbiamo un grande rompighiaccio. Ma tutta quella zona [l’Artico] sta diventando molto importante, per molte ragioni: le rotte sono dirette verso l’Asia, verso la Russia, e ci sono navi ovunque. Dobbiamo garantire protezione, quindi dovremo trovare un accordo su questo [sulla questione groenlandese]. E la Danimarca non è in grado di farlo. Sapete, la Danimarca è molto lontana e non ha alcun ruolo nella questione. Cos’è successo? Una nave è sbarcata lì 200 anni fa o qualcosa del genere, e loro dicono di avere dei diritti su quell’area. Non so se sia vero, anzi, penso di no. Ma abbiamo avuto trattative con la Danimarca, con la Groenlandia, e dobbiamo occuparcene. Ne abbiamo davvero bisogno per la sicurezza nazionale. Penso che sia per questo che la NATO potrebbe dover intervenire in qualche modo, perché abbiamo davvero bisogno della Groenlandia per la nostra sicurezza. È molto importante. Abbiamo già un paio di basi in Groenlandia e un buon numero di soldati. E forse ne vedremo sempre di più lì. Non lo so. Pete [il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth], tu che ne pensi? No, non rispondere, Pete. Non rispondere a questa domanda“.

Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha detto: “Per quanto riguarda l’adesione della Groenlandia agli Stati Uniti, non voglio coinvolgere la NATO“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.