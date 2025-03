Grossa frana nel Vicentino, chiusa strada a Valli del Pasubio

MeteoWeb

Grossa frana nella notte a Valli del Pasubio (Vicenza): i detriti hanno invaso la carreggiata di una strada, bloccando il passaggio sia di auto che di persone. Non risultano al momento feriti. Sul posto i vigili del fuoco, i tecnici del comune e il sindaco. Le operazioni per mettere in sicurezza l’area sono in corso: si attende l’arrivo di un geologo per valutare l’entità della frana.

