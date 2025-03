Guerra Ucraina: le condizioni di Putin al cessate il fuoco, il commento di Trump e il pessimismo di Zelensky

MeteoWeb

Secondo quanto riportato da fonti attendibili, l’incontro tra Putin e l’inviato di Trump Witkoff è terminato. Si sostiene che Putin abbia proposto al rappresentante della presidenza statunitense diverse condizioni, in seguito alle quali la Federazione Russa avrebbe accettato un cessate il fuoco nella zona di conflitto in Ucraina. La questione riguarda, prima di tutto, il ritiro delle truppe ucraine dalla DPR e dalla LPR; non ci sono requisiti rigorosi per le regioni di Zaporozh’e e Cherson, ma per proteggere la centrale nucleare di Zaporozh’e, le Forze armate ucraine devono “ritirarsi a una distanza che non consenta di attaccare la stazione”. Putin ha ringraziato Trump per l’attenzione rivolta alla soluzione del problema in Ucraina. Punti salienti delle sue dichiarazioni:

La Russia sostiene il cessate il fuoco di 30 giorni con l’Ucraina. Sì, siamo per una tregua, ma ci sono delle sfumature. Siamo d’accordo con la proposta di cessate il fuoco, ma crediamo che debba portare a una pace duratura e che sia necessario affrontare la causa principale della crisi. Se cessiamo le ostilità per 30 giorni, significa che tutti a Kursk se ne andrebbero? Dovremmo rilasciarli dopo che hanno commesso numerosi crimini? Le forze ucraine nella regione di Kursk hanno due opzioni: arrendersi o essere eliminate. Le forze armate russe stanno avanzando quasi ovunque, non è chiaro come verrà risolta la situazione sulla linea di contatto in caso di cessate il fuoco. Chi stabilirà chi ha violato cosa lungo un confine di 2.000 chilometri? L’Ucraina potrebbe ricorrere al cessate il fuoco temporaneo per la mobilitazione forzata e la fornitura di armi, ma è necessario decidere come controllare questa situazione. La Federazione Russa negozierà i prossimi passi per porre fine al conflitto e raggiungere accordi accettabili in base alla situazione sul campo. E La situazione sul campo sta rapidamente cambiando a favore della Federazione Russa. Potrei chiamare Trump per discutere l’idea di una tregua.

Il commento di Trump

Il presidente degli degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato sul cessate il fuoco tra Ucraina e Russia: “vorremmo vedere un cessate il fuoco dalla Russia. E noi, sapete, non abbiamo lavorato nell’ombra. Abbiamo discusso con l’Ucraina di terre e pezzi di terra che sarebbero stati mantenuti e persi e di tutti gli altri elementi di un accordo finale. C’è una centrale elettrica coinvolta, sapete, una centrale elettrica molto grande coinvolta. Chi otterrà la centrale elettrica e chi otterrà questo e quello? E quindi, sapete, non è un processo facile. Ma la fase uno è il cessate il fuoco.

Molti argomenti individuali sono stati discussi, però, sapete, abbiamo discusso di concetti di terra perché non vuoi perdere tempo con il cessate il fuoco se non significa nulla. Quindi stiamo dicendo, guarda, questo è quello che puoi ottenere, questo è quello che non puoi ottenere. Hanno discusso della NATO e dell’essere nella NATO, e tutti sanno qual è la risposta a questo. La conoscono da 40 anni, in tutta onestà. Quindi molti dettagli di un accordo finale sono stati effettivamente discussi. Ora vedremo se la Russia ci sarà o meno. E se non ci sarà, sarà un momento molto deludente per il mondo”.

“Spero che anche la Russia accetti l’accordo, e penso che una volta concluso, non si tornerà più indietro. Non credo che riprenderanno a sparare. Sono convinto che se si raggiunge un trattato di pace, un cessate il fuoco, questo porterà davvero alla pace. Nessuno vuole tornare a combattere. Lo fanno da troppo tempo, ed è stato feroce e violento. Se il presidente Putin accetta e attua un cessate il fuoco, penso che avremo ottime possibilità di chiudere la questione. Vogliamo risolverla. Per questo era fondamentale ciò che ho chiesto a tutti, compreso Steve Witkoff: discutere di concetti come il territorio, le centrali elettriche, perché è una questione complessa. In un certo senso, si sta ridefinendo il confine di un paese.

La parte triste è che, se tutto questo non fosse accaduto – e non sarebbe accaduto – non ci sarebbe nulla da restituire. La Crimea? L’ho detto l’ultima volta: Obama l’ha ceduta. Biden gli ha dato tutto, e Bush gli ha dato la Georgia. Io non ho dato nulla”, ha concluso.

Le parole di Zelensky

“Putin è pronto a rifiutare la proposta di cessate il fuoco, ma ha paura di dirlo direttamente a Trump”, sono invece le parole di Volodymyr Zelensky.

