Guerra Ucraina, Cremlino: “resta l’ordine di Putin di non colpire siti energetici”

MeteoWeb

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sostiene che il Presidente russo Vladimir Putin non abbia cancellato l’ordine di non colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Lo riporta la Tass. Mosca e Kiev si dicono d’accordo per interrompere i raid sulle infrastrutture energetiche, ma in questi giorni si sono accusate a vicenda di continuare a colpire questi obiettivi.

La scorsa settimana, il Presidente russo ha accettato la proposta del Presidente statunitense Donald Trump di sospendere per 30 giorni gli attacchi alle infrastrutture energetiche. “Le nostre forze armate stanno seguendo tutte le istruzioni del comandante supremo in capo, ma naturalmente monitoriamo la situazione molto attentamente. Anche i nostri interlocutori americani sono in grado di monitorare la situazione e di trarre le opportune conclusioni”, ha detto Peskov alla stampa.

La Russia ha preso di mira senza sosta le infrastrutture dell’Ucraina da quando ha lanciato la sua invasione su vasta scala nel febbraio 2022, mentre negli ultimi mesi l’Ucraina è stata sempre più in grado di colpire obiettivi in profondità sul territorio russo con droni. Kiev, che ha accusato la Russia di aver violato la tregua quasi immediatamente, ha affermato che avrebbe dovuto firmare un documento formale per sospendere i propri attacchi, cosa che non è accaduta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.