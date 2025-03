Guerra Ucraina, telefonata Trump-Putin: concordano su pace duratura, stop attacchi alle centrali per 30 giorni

MeteoWeb

“Oggi il Presidente Trump e il Presidente Putin hanno parlato della necessità di pace e di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. Entrambi i leader hanno concordato che questo conflitto deve concludersi con una pace duratura“: lo si legge nel resoconto della Casa Bianca della telefonata tra i due leader. Putin ha detto a Trump di essere ‘‘disposto a collaborare con lui per la pace’‘ in Ucraina, ha reso noto il Cremlino, secondo quanto riporta la Ria Novosti. Il Cremlino ha spiegato che verranno creati ”gruppi esperti americani e russi che lavoreranno per raggiungere un accordo di pace”.

Nella telefonata, Putin ha riaffermato “l’impegno fondamentale per una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina“, afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta la Tass. I due leader hanno avuto un “dettagliato, franco scambio di punti di vista” sulla situazione attorno all’Ucraina. Putin, secondo il Cremlino, ha anche espresso “gratitudine” a Trump per il suo desiderio “nobile” di porre termine ai combattimenti e alle perdite di vite umane. Si è detto inoltre pronto a un lavoro complessivo per raggiungere una soluzione in Ucraina.

Putin ha detto a Trump che per la soluzione della crisi in Ucraina è necessario eliminare le cause radicali del conflitto. Nel contesto dell’iniziativa per il cessate il fuoco, Putin ha detto che si deve fermare la mobilitazione ucraina e l’invio di armi a Kiev.

Il Presidente russo ha accettato di sospendere gli attacchi contro gli obiettivi energetici dell’Ucraina per 30 giorni, afferma il Cremlino. Subito dopo la fine della telefonata, Putin ha ordinato all’esercito di sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine.

I due leader “hanno concordato che un futuro con un rapporto bilaterale migliore tra Stati Uniti e Russia ha enormi vantaggi in termini di accordi economici e stabilità geopolitica quando sarà raggiunta la pace”, riferisce la Casa Bianca.

Secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca, Putin e Trump hanno, inoltre, condiviso l’opinione che l’Iran non dovrebbe mai essere in grado di distruggere Israele.

