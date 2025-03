Gli Harlem Globetrotters nominati Ambasciatori di Buona Volontà della FAO: la cerimonia a Roma

MeteoWeb

I giocatori degli Harlem Globetrotters, leggendaria squadra americana di basket famosa in tutto il mondo, saranno ufficialmente nominati Ambasciatori di Buona Volontà della FAO durante il loro spettacolo del 9 marzo 2025 al Palazzo dello Sport di Roma. Questo prestigioso riconoscimento arriva in segno di apprezzamento per il loro impegno nella sensibilizzazione su temi fondamentali come sicurezza alimentare, nutrizione e sostenibilità. Da oltre un anno, gli Harlem Globetrotters collaborano attivamente con la FAO, partecipando a iniziative importanti come visite a scuole e progetti di alimentazione scolastica, eventi legati alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione, incontri con i bambini per promuovere abitudini alimentari sane e combattere la fame, attività di sensibilizzazione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, visita al quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, per sensibilizzare i più piccoli sul diritto al cibo.

Ora, con il titolo di Ambasciatori di Buona Volontà della FAO, continueranno a diffondere messaggi chiave sulla lotta allo spreco alimentare e sull’importanza di sistemi alimentari sostenibili.

La cerimonia di nomina a Roma

La cerimonia di designazione si svolgerà durante l’esibizione degli Harlem Globetrotters, con il Direttore Generale della FAO, QU Dongyu, che si unirà alla squadra al centro del campo per l’annuncio ufficiale. Il capo allenatore Saul White JR riceverà la pergamena di designazione a nome della squadra. Appuntamento: Palazzo dello Sport, Roma – 9 marzo 2025 ore 18:30

Fondata nel 1926, gli Harlem Globetrotters sono una vera icona del basket, celebri per il loro mix di spettacolo, talento sportivo e impatto sociale. Avendo giocato in oltre 124 Paesi, hanno sempre usato lo sport come strumento per diffondere messaggi positivi, in perfetta sintonia con la missione della FAO per un mondo libero dalla fame. Il loro show televisivo “Play It Forward”, trasmesso in prima serata sulla NBC e vincitore di un Emmy Award, racconta il loro impegno umanitario in tutto il mondo.

