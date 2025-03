Al via la prima edizione di HealthAbility Experience: il benessere personale e l’equilibrio psicologico

MeteoWeb

Si svolgerà il 3 aprile, alle ore 12, in Sala Savonuzzi a Bologna, la conferenza stampa di presentazione di HealthAbility Experience, che si svolgerà il 12 e 13 aprile a BolognaFiere, in contemporanea con Cosmofarma Exhibition (11-13 aprile). “HealthAbility Experience intende promuove la longevità, tema sempre più importante all’interno della nostra società in cui la salute, il benessere personale e l’equilibrio psicologico diventano priorità. L’obiettivo è rendere ognuno di noi più consapevole e attento alla propria salute e benessere”, si legge in una nota.

Intervengono:

Roberta Li Calzi, Assessore del Comune di Bologna – Sport, Bilancio, Servizi demografici, Commissione elettorale comunale, Rapporti col Consiglio Comunale

Gianpiero Calzolari, Presidente BolognaFiere

Paolo Pandolfi, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Bologna

Gian Matteo Paulin, Presidente Federfarma Bologna

Nicola Fornasari, Responsabile Comunicazione UISP Bologna

Francesca Ferilli, Amministratore Delegato BOS

