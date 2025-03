I tornado quantistici esistono davvero: ecco cosa sono

MeteoWeb

Nel cuore della fisica quantistica si celano fenomeni che sfidano la nostra intuizione, e uno di questi, fino a oggi solo ipotizzato, ha finalmente ricevuto una conferma sperimentale: i tornado quantistici esistono. Questa affermazione, che a prima vista può sembrare un’esagerazione da fantascienza, è invece il risultato di un’importante scoperta condotta da un gruppo di fisici guidato dall’Università di Würzburg, in Germania. Il team è riuscito a dimostrare per la prima volta che gli elettroni, in particolari condizioni, possono organizzarsi in vortici nel contesto di un materiale quantistico. Si tratta di una svolta che apre nuovi scenari nella comprensione della materia e nelle tecnologie del futuro.

Nel dettaglio, il comportamento degli elettroni all’interno di certi materiali quantistici può diventare straordinariamente complesso. Invece di muoversi in modo lineare o casuale, queste particelle possono strutturarsi secondo schemi ricorrenti e ordinati, come appunto dei vortici – o “tornado” – nel cosiddetto spazio del momento. Questo spazio è un concetto fondamentale nella meccanica quantistica, che descrive la posizione e l’energia degli elettroni non nello spazio fisico, ma in quello dei loro stati quantici. Teoricamente, l’esistenza di queste strutture vorticose era già contemplata, ma mancavano prove dirette e strumenti adeguati per rilevarle con precisione.

Il materiale scelto per questo studio è stato l’arseniuro di tantalio, un semimetallo noto per le sue eccezionali proprietà quantistiche. La sua struttura elettronica rende possibile l’osservazione di fenomeni molto rari e sofisticati, come quelli appunto legati alla formazione dei tornado quantistici. Per rilevare questi vortici invisibili a occhio nudo, i ricercatori hanno sfruttato una tecnica avanzata chiamata spettroscopia di fotoemissione risolta in angolo, o Arpes (Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy). Questa metodologia prevede di colpire un campione con fotoni, estrarre gli elettroni e misurare con precisione la loro energia e la direzione di uscita, fornendo una mappa dettagliata della struttura elettronica del materiale.

Attraverso un adattamento intelligente di Arpes, il team è riuscito non solo a visualizzare questi schemi elettronici, ma anche a misurare il momento angolare orbitale degli elettroni, ovvero una proprietà che descrive la loro “torsione” attorno ai nuclei atomici. È proprio questa torsione che dà origine ai tornado quantistici: piccole tempeste quantiche in cui gli elettroni ruotano in modo ordinato e coerente, come particelle trascinate in un vortice microscopico.

La portata della scoperta va ben oltre il valore puramente teorico. L’osservazione diretta di questi fenomeni apre la strada a un nuovo paradigma tecnologico noto come orbitronica, una disciplina emergente che punta a sfruttare il momento angolare degli elettroni – anziché la loro carica – per trasportare informazioni. A differenza dell’elettronica tradizionale, l’orbitronica promette di ridurre drasticamente le perdite energetiche, migliorando l’efficienza dei dispositivi e potenzialmente rivoluzionando i circuiti elettronici e i futuri computer quantistici.

La comprensione e la manipolazione del momento orbitale potrebbero quindi inaugurare una nuova era nel design dei materiali e nell’ingegneria dell’informazione quantistica. I tornado quantistici, da pura curiosità teorica, si candidano così a diventare strumenti fondamentali per il progresso scientifico e tecnologico. E mentre la fisica continua a svelare i misteri più profondi del mondo subatomico, si rafforza l’idea che anche i fenomeni più impensabili, come una tempesta quantica in miniatura, possano avere un ruolo chiave nel plasmare il nostro futuro digitale.

