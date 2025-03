Il 26 marzo 1930 Marconi illumina Sydney con un segnale radio da Genova

MeteoWeb

Un nuovo capitolo nella storia delle telecomunicazioni è stato scritto il 26 marzo 1930 da Guglielmo Marconi, il celebre inventore e scienziato italiano. Alle 11:03, dal suo yacht Elettra, ancorato nel porto di Genova, Marconi ha inviato un segnale radio che ha percorso migliaia di km fino a Sydney, in Australia, accendendo le lampade del municipio della città.

L’esperimento, seguito con grande interesse dalla comunità scientifica internazionale, ha dimostrato ancora una volta il potenziale rivoluzionario delle onde radio. Marconi, premio Nobel per la Fisica nel 1909, ha così confermato la possibilità di controllare dispositivi elettrici a distanza sfruttando la tecnologia senza fili.

L’evento ha segnato un passo avanti fondamentale nelle telecomunicazioni globali. Con questa dimostrazione, Marconi ha aperto nuovi scenari per il futuro, mostrando come le onde radio possano essere utilizzate per la trasmissione di segnali a lunghissime distanze.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.