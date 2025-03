Il Canale di Panama torna agli USA: CK Hutchison vende a BlackRock, così ha vinto Trump

MeteoWeb

La CK Hutchison di Hong Kong sta vendendo la sua quota in un’unità che gestisce i porti di Panama a un gruppo che include la società di investimento statunitense BlackRock. La vendita delle licenze comporterà l’acquisizione da parte del consorzio del 90% delle azioni di Panama Ports Company, gestore dei porti di Balboa e Cristobal. CK Hutchison gestisce i porti agli ingressi del canale nel Pacifico e nell’Atlantico da oltre due decenni. Sebbene non sia finanziariamente legata al governo cinese, le aziende di Hong Kong sono soggette alla supervisione statale.

Così il Canale di Panama torna agli USA: una vittoria per Donald Trump

Il consorzio guidato da BlackRock acquisterà due porti del canale di Panama attualmente di proprietà della società di Hong Kong Ck Hutchinson. L’operazione rappresenta una vittoria per Donald Trump, che da settimane ribadiva che il canale di Panama, costruito dagli americani, sarebbe dovuto tornare agli USA anziché continuare ad essere gestito dai cinesi. “Ce lo riprenderemo“, ha tuonato più volte il presidente americano. La svolta è arrivata ora tramite Blackrock che ha raggiunto un accordo dal valore di 22,8 miliardi di dollari con CK Hutchinson, il colosso che fa capo alla famiglia Li, una delle più ricche dell’Asia.

Le trattative sono iniziate un paio di settimane fa, dopo che la famiglia Li si è sentita sotto pressione politica. Per i porti di Balboa e Cristobal sono arrivate tre offerte ma alle fine è stata preferita quella americana. Ck Hutchinson opera i due scali dal 1997, da quando Panama gli ha garantito una concessione di 25 anni, rinnovata nel 2021. Negli ultimi giorni i manager di BlackRock, incluso l’amministratore delegato Larry Fink, hanno informato Trump e il segretario di stato Marco Rubio sui contorni dell’accordo, ricevendo il loro sostegno. Proprio Rubio agli inizi di febbraio aveva messo in guardia il presidente di Panama Josè Raul Mulino, esortandolo a ridurre l’influenza cinese sul canale o prepararsi ad affrontare eventuali ritorsioni americane.

L’accordo è di natura “puramente commerciale e del tutto estraneo alle recenti notizie riguardanti i porti sul canale di Panama“, ha precisato l’amministratore delegato Frank Sixt, co-amministratore delegato di Ck Hutchinson che, in base all’accordo, venderà a BlackRock, Global Infrastructure Partners e Terminal Investment Limited – società del gruppo Msc – il 90% della società che opera i due porti di Panama. Per BlackRock l’intesa è la maggiore mai realizzata dalla società nelle infrastrutture. “Questi porti di livello mondiale facilitano la crescita globale“, ha detto Fink. L’intesa è una vittoria per Trump, che ha avviato una campagna contro l’attuale gestione del canala di Panama dal giorno del suo insediamento. Il 70% del traffico del canale lascia o arriva dai porti americani. Gli Stati Uniti hanno costruito il canale agli inizi del 1990 e Washington ha concesso il controllo a Panama nel 1999, in seguito a un trattato firmato dall’ex presidente Jimmy Carter nel 1997. Un gesto, secondo Trump, “folle“.

