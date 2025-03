“Il futuro del superamento: implicazioni per i percorsi climatici e le strategie di mitigazione”: il webinar

MeteoWeb

“Mentre superiamo inesorabilmente le soglie climatiche critiche, il dibattito sui futuri percorsi di emissione e sui rischi climatici si intensifica e diventa più complesso. Questo webinar esaminerà la storia del superamento per le emissioni e i percorsi di mitigazione. Discuteremo le implicazioni multiformi del superamento per le emissioni, la trasformazione dei sistemi energetici ed economici, l’equità e la tecnologia. Esamineremo anche la letteratura che quantifica i rischi climatici associati al superamento. Concluderemo esaminando le attività in corso sullo scenario della comunità pertinenti all’IPCC e identificando le principali lacune della ricerca e le innovazioni metodologiche richieste”. E’ la presentazione dell’evento Cmcc.

Il comitato direttivo scientifico (SSC) dell’Integrated Assessment Modeling Consortium (IAMC) promuove e organizza webinar per divulgare la ricerca dell’IAMC. L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 aprile dalle 14:00.

