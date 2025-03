L’inaugurazione del “Chiplet Application Hub”: un passo strategico per il futuro della microelettronica in Germania ed Europa

MeteoWeb

Alla HANNOVER MESSE 2025, uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per l’industria e l’innovazione tecnologica, si terrà un evento chiave per il futuro della microelettronica europea: l’inaugurazione del “Chiplet Application Hub – Chiplet Technologies made in Germany”, promosso dalla Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD), presso lo stand congiunto Fraunhofer (Hall 2, Stand B24).

Ore 12:00 – 12:30: Cerimonia di inaugurazione

L’inaugurazione segnerà un importante passo avanti verso l’autonomia tecnologica e la resilienza economica della Germania e dell’Europa nel settore dei semiconduttori. Il nuovo Chiplet Application Hub sarà un polo di riferimento per la ricerca applicata, ponendosi come punto d’incontro tra ricerca avanzata e industriale.

All’evento interverranno importanti figure istituzionali e aziendali:

Engelbert Beyer, Ministero Federale dell’Istruzione e della Ricerca (BMBF)

Holger Hanselka, Presidente della Fraunhofer-Gesellschaft

Albert Heuberger , Portavoce del Gruppo Fraunhofer per la Microelettronica e Presidente del Comitato Direttivo FMD

Heike Riel , IBM Fellow, Responsabile della scienza e della tecnologia e Responsabile di IBM Research Quantum Europe/Africa

Jürgen Heckelmann, Audi AG.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.