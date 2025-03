L’inaugurazione dell’High-Performance Computing di ESA: cos’è lo Space HPC

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) invita i rappresentanti dei media alla presentazione ufficiale del nuovo ambiente di High-Performance Computing (Space HPC) presso ESRIN, Frascati, Italia, il 12 marzo 2025 alle ore 09:30 CET. Questa infrastruttura computazionale all’avanguardia rappresenta un passo significativo verso una ESA sempre più orientata ai dati, favorendo l’innovazione, lo sviluppo industriale e il futuro dell’esplorazione spaziale europea.

Cos’è lo Space HPC?

Lo Space HPC è un ambiente computazionale all’avanguardia progettato per elaborare enormi quantità di dati, eseguire simulazioni complesse e accelerare le applicazioni di intelligenza artificiale per le missioni ESA. Fornisce una potenza di calcolo senza precedenti per migliorare la pianificazione delle missioni, le satellitari e lo sviluppo delle tecnologie operazioni spaziali, offrendo al contempo capacità avanzate di IA per supportare l’analisi dei dati, il machine learning e la ricerca scientifica.

Oltre al suo ruolo nell’esplorazione spaziale, lo Space HPC rappresenterà un’infrastruttura essenziale per alimentare l’economia digitale connessa, in linea con il Green Deal europeo e l’Agenda Digitale. Progettato come un’infrastruttura HPC flessibile, supporta attività di R&S, test e benchmarking rapido per i programmi ESA, gli attori industriali e i ricercatori. È stato pensato per aggiungere valore senza entrare in competizione con le infrastrutture HPC nazionali ed europee, ma piuttosto per integrarle.

Come infrastruttura dimostrativa, lo Space HPC mira ad accelerare l’innovazione, aiutare l’industria a ridurre i rischi legati ai dati, alla modellizzazione e alle simulazioni, e promuovere lo sviluppo di applicazioni di R&S, garantendo un ambiente sicuro per la collaborazione industriale e rafforzando la competitività europea nell’innovazione e nella ricerca spaziale.

Programma dell’evento

Luogo: ESA ESRIN, Frascati, Italia

09:30 – Introduzione e interventi istituzionali

Josef Aschbacher, Direttore Generale, ESA

Rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Renato Krpoun, Presidente del Consiglio ESA

Rappresentante della Commissione Europea

09:50 – Introduzione all’ESA ESRIN

Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra e Capo di ESRIN, ESA

10:00 – Panoramica e dati chiave dello Space HPC

Bianca Hoersch, Responsabile ad interim del Gabinetto del Direttore Generale, ESA

10:05 – Casi d’uso chiave dai programmi ESA

Idrologia – Diego Fernandez

Gestione dei disastri – Pierre Philippe Mathieu

Gestione del territorio / Sicurezza alimentare – Albrecht Schmidt

Perdita di ghiaccio e impatto sui ghiacciai – Peter Naylor

Mappatura dell’elevazione di Marte – Pablo Gomez

Modellazione meteorologica spaziale – Jorge Amaya

10:45 – Trasferimento alla struttura HPC

10:55 – Cerimonia del taglio del nastro & Sessione fotografica

11:00 – Visita guidata dello Space HPC Center

Michel Leonard, Project Manager Space HPC, Direzione dei Servizi Interni, ESA

11:30 – Interviste e Attività Media

13:30 – Chiusura dell’evento

