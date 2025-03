L’incanto della neve di marzo in Piemonte, Jafferau si risveglia così | VIDEO

MeteoWeb

Il Piemonte sotto l’influsso di una vasta depressione avente il minimo in quota sulla Francia meridionale e sul Golfo Ligure nei bassi strati. La quota neve la scorsa notte è scesa sui 1000 metri: i fiocchi hanno infatti nuovamente imbiancato le Alpi piemontesi, in particolare al di sopra dei 1.300-1.500 metri. A corredo dell’articolo le immagini da Jafferau, intorno ai 2.000 metri s.l.m..

Secondo Arpa regionale è previsto un miglioramento da domenica mattina, grazie all’allontanamento della depressione verso la catena pirenaica e il Golfo di Biscaglia.

Neve sulle Alpi piemontesi, le immagini da Jafferau

