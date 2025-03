Incendi in Corea del Sud: forti venti alimentano i roghi, morti ed evacuazioni

MeteoWeb

Vasti incendi boschivi sono divampati in Corea del Sud, provocando almeno 2 morti e centinaia di evacuati. Le vittime sono 2 pompieri i cui corpi sono stati trovati nella contea di Sancheong, nel Sud/Est del Paese, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Yonhap, citando funzionari locali. Altri 2 sono dispersi mentre diversi incendi divampano in tutto il Paese, secondo il Korea Forest Service. È stato dichiarato lo stato di calamità nazionale che riguarda la città di Ulsan e le province di Gyeongsang settentrionale e meridionale, nel Sud/Est. A più di 200 residenti è stato ordinato di lasciare le proprie case in 8 centri abitati a causa delle fiamme nella contea di Sancheong, nella provincia di Gyeongsang meridionale. Ad ostacolare l’impegno dei vigili del fuoco i forti venti. Altrove, più di 400 residenti sono stati evacuati a causa di un incendio boschivo nella contea di Uiseong, nella provincia di Gyeongsang settentrionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.