Incendi in Giappone: il meteo aiuta nella lotta alle fiamme, revocate evacuazioni

Gli incendi divampati nel Giappone settentrionale sono ora sotto controllo, e le autorità hanno iniziato a revocare gli ordini di evacuazione, in vigore da 10 giorni, nella città di Ofunato. Con il rischio di propagazione dell’incendio ridotto, 957 persone nella prefettura di Iwate potranno tornare nelle loro case, mentre per altre 3.639 persone, circa l’11% della popolazione locale, gli ordini di evacuazione restano in vigore. Grazie al lavoro dei vigili del fuoco e alle recenti piogge, le fiamme si sono attenuate, anche se il livello di allerta rimane alto. I pompieri, supportati dagli elicotteri delle Forze di autodifesa, hanno continuato a combattere il rogo, nonostante le previsioni di forti venti e condizioni secche a Ofunato.

L’incendio ha distrutto circa 2.900 ettari di terreno, il 9% della superficie totale della comunità, per lo più costituito da boschi. Secondo le autorità locali, venerdì 1.249 persone si erano rifugiate nei centri di evacuazione pubblici, mentre altre 3.061 avevano trovato ospitalità presso familiari o amici, e alcune hanno già potuto rientrare nelle loro abitazioni.

