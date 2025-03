Catania, incendio in aree industriali dismesse: colonna di fumo sulla città | FOTO

MeteoWeb

Intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato all’interno di aree industriali dismesse nella zona del faro di Catania, tra le vie Domenico Tempio, strada dove si trovano le ex cementerie, e via dello Strettoio. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, riguarda rifiuti e materiali di scarto. Sono impegnate squadre di vigili del fuoco provenienti dalla Centrale di Catania e dal Distaccamento cittadino Sud. Sul posto anche carabinieri e polizia locale. Una colonna di fumo è visibile da diverse parti della città.

