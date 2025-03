Incendio a bordo, atterraggio d’emergenza per aereo Hong Kong Airlines

MeteoWeb

Il volo HX115 della Hong Kong Airlines, proveniente da Hangzhou e diretto a Hong Kong, ha effettuato un atterraggio di emergenza a causa di un incendio a bordo, probabilmente causato da una batteria elettrica. L’incendio è iniziato in uno dei vani portaoggetti dell’Airbus 320-232. I passeggeri hanno cercato di spegnere il fuoco con bottiglie d’acqua e contenitori di cartone mentre il liquido delle batterie fuoriusciva. Il capitano ha deciso di deviare il volo e atterrare a Fuzhou Changle per garantire la sicurezza di tutti a bordo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. L’incidente evidenzia i crescenti rischi legati all’uso delle batterie al litio nei dispositivi elettronici personali, notoriamente soggette a surriscaldamento e incendi, specialmente se danneggiate o esposte a temperature elevate. Questo episodio ha alimentato preoccupazioni nel settore aereo, portando alcune compagnie, come la sudcoreana Air Busan, a introdurre restrizioni sul trasporto di batterie nelle cappelliere, dopo un precedente incendio causato da una batteria in un volo verso Hong Kong lo scorso gennaio, che aveva causato sette feriti.

