Grosso incendio boschivo in Val Venosta: evacuate diverse famiglie | VIDEO

MeteoWeb

Un grosso incendio boschivo si è sviluppato intorno a mezzogiorno sopra Laces a Monte Sole, in Val Venosta (Alto Adige). A causa del forte vento, il rogo rischia di interessare anche la frazione di San Martino (St. Martin im Kofel). A seguito di una valutazione della Protezione Civile, è scattata l’evacuazione, per motivi di sicurezza, di alcune famiglie residenti nella zona grazie a due elicotteri, quello della Guardia di Finanza e un Pelikan, fa sapere la Provincia di Bolzano. Attualmente sono in azione circa 300 Vigili del Fuoco volontari, i Vigili del Fuoco permanenti, il corpo forestale, la Guardia di Finanza, la Croce Bianca, il Soccorso Alpino.

Una centrale operativa temporanea è stata allestita presso il campo sportivo di Laces. Tre elicotteri antincendio che stanno sorvolando la zona.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.