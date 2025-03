Incendio di vaste proporzioni in una casa di riposo: il primo bilancio dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Ad Hannover-Neustadt, in Germania, un incendio è divampato in una casa di riposo, riporta l’agenzia tedesca Dpa. Secondo le prime notizie sono più di cinquanta le persone ferite, tra di loro tre sarebbero in gravi condizioni. Come riportano i quotidiani esteri ci sarebbe anche una persona in pericolo di vita. I pompieri sono in azione. Al momento i vigili del fuoco e la polizia non sono in grado di accertare come l’incendio si sia propagato. La struttura accoglieva oltre cento persone.

