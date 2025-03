Incendio in centrale nucleare a Taiwan, “fiamme domate”

MeteoWeb

Un incendio è divampato oggi presso la centrale nucleare di Maanshan, nella contea di Pingtung, a Taiwan, ed è stato spento in poco tempo: è quanto ha riportato Taiwan Power Company, secondo cui l’incidente è avvenuto intorno alle 11 ora locale (le 4 in Italia) e “non ha creato problemi di sicurezza“, malgrado si sia verificato a circa 50 metri di distanza dalle principali apparecchiature nucleari. L’attività di produzione elettrica “non è stata influenzata“, ha riferito l’agenzia di stampa CNA. “L’incendio è stato prontamente spento e non causerà ulteriori problemi di sicurezza“, ha assicurato la Nuclear Safety Commission (NSC), senza fornire ulteriori dettagli.

