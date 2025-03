Grosso incendio in Corea del Sud: evacuazioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È scoppiato un grosso incendio in una zona montuosa a Sicheon-myeon, nella provincia di Gyeongsang meridionale, in Corea del Sud, e le autorità stanno attualmente lavorando per spegnerlo. Mentre l’incendio boschivo si diffonde, le autorità hanno emesso un’allerta di livello 3 per incendi boschivi, che viene emessa quando i venti superano i 25km/h, l’area di danno prevista supera i 100 ettari e si prevede che ci vorranno più di 24 ore per spegnerlo. A seguito di questo incendio boschivo, 115 residenti dei vicini villaggi di Jeomdong e Gukdong sono stati evacuati. Finora non sono state confermate vittime.

L’attuale tasso di spegnimento è di circa il 15% e si stima che l’area interessata dall’incendio boschivo sia di circa 120.000 metri quadrati.

Al calare della notte, circa 20 elicotteri che erano stati schierati per lo spegnimento si sono ritirati, mentre 94 mezzi, tra cui camion dei pompieri, e 539 membri del personale sono rimasti impegnati negli sforzi di spegnimento dell’incendio.

Il servizio forestale sta creando una linea difensiva tra i villaggi vicini e le montagne per impedire che il rogo si propaghi alle aree residenziali. Tuttavia, si segnala che i forti venti stanno causando difficoltà nello spegnimento dell’incendio.

Grosso incendio in Corea del Sud: evacuazioni

