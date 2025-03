Vasto incendio in Valle Camonica, bruciano i boschi sui monti di Malonno: allerta per il forte vento

MeteoWeb

Un incendio di vaste dimensioni sta bruciando dal tardo pomeriggio i boschi sui monti di Malonno, in alta Valle Camonica a circa 900 metri di altezza nei pressi della frazione Lava. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia, i volontari dell’Aib e la Protezione civile. Presenti anche i carabinieri. Al momento non sono note le cause del rogo, le cui fiamme si levano alte nel cielo e sono visibili in buona parte della Valle Camonica. E’ allarme per il forte vento.

