Incendio in raffineria a Falconara, rogo domato nella notte

Intervento nella notte per i vigili del fuoco, per domare l’incendio alla raffineria Api di Falconara Marittima (Ancona), che si è sviluppato ieri sera intorno alle 22:30. Le operazioni si sono concluse alle 03:30 di stanotte, l’incendio è stato domato e fortunatamente non si sono registrati feriti. Le fiamme sono divampate a seguito della rottura di un tubo nell’impianto di lavorazione del gasolio. Il rogo è stato poi circoscritto e tenuto sotto controllo fino allo spegnimento. Sul posto anche i carabinieri, polizia locale e alcuni assessori comunali. Nei primi momenti dell’incendio, oltre alla chiusura della strada limitrofa, era stata interrotta anche la circolazione ferroviaria.

