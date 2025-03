Incidente in Trentino: grave il padre di Andrea Papi

MeteoWeb

Carlo Papi, padre di Andrea, ucciso nel 2023 dall’orsa JJ4 in Valle di Sole, in Trentino, si trova in ospedale in gravi condizioni. L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio a Malè. La chiamata ai Vigili del Fuoco di Malé, giunti prontamente sul posto insieme ai colleghi volontari di Croviana, Terzolas, la Croce Rossa e i Carabinieri, è arrivata verso le 18.30. Papi è stato subito trasportato all’ospedale di Trento in elicottero.

Il 5 aprile prossimo è in programma un convegno in memoria di Andrea, a due anni dalla sua scomparsa, incontro che prevede la presenza dello stesso Carlo Papi.

