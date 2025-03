Un incontro trilaterale a Pechino sulla questione nucleare iraniana: i 3 Paesi a colloquio

MeteoWeb

Pechino ospiterà il 14 marzo un incontro trilaterale tra Cina, Russia e Iran incentrato sulla questione nucleare iraniana. L’annuncio è stato dato mercoledì da un portavoce del Ministero degli Esteri cinese. L’incontro sarà presieduto dal Vice Ministro degli Esteri cinese, Ma Zhaoxu, e vedrà la partecipazione del Vice Ministro degli Esteri russo, Ryabkov Sergey Alexeevich, e del Vice Ministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi. Le delegazioni dei tre paesi discuteranno della questione nucleare iraniana e di altre tematiche di reciproco interesse.

Questa riunione si inserisce in un contesto geopolitico complesso, con la comunità internazionale che continua a monitorare da vicino l’evoluzione del programma nucleare iraniano e i relativi negoziati. L’incontro del 14 marzo potrebbe rappresentare un’opportunità per le tre nazioni di rafforzare la cooperazione su questo dossier delicato, cercando di delineare strategie comuni per affrontare le sfide regionali e internazionali legate al nucleare iraniano.

