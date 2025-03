Ore caldissime! In arrivo l’incontro Ucraina-USA-Russia: tutti i partecipanti al round di colloqui

MeteoWeb

In corso a Riad i colloqui tra ucraini e americani sul fronte della guerra. L’annuncio è arrivato via X dal ministro ucraino della Difesa, Rustem Umerov, a capo della delegazione di Kiev. Domani sarà la volta del faccia a faccia tra russi e americani. L’obiettivo è definire i dettagli di una possibile tregua. Ecco tutti i protagonisti coinvolti in questo round di colloqui che si concentrerà su questioni tecniche e vedrà coinvolti principalmente diplomatici e consiglieri governativi.

– Per l’UCRAINA partecipano Umerov e il consigliere militare della Presidenza Pavlo Palisa, come riportato dai media locali. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha anche parlato nei giorni scorsi dell’invio di “esperti militari e nel settore dell’energia” nonché dei porti e altre infrastrutture.

– Per la RUSSIA, ha riferito l’agenzia Tass, ci saranno il diplomatico e capo della Commissione Affari costituzionali della Camera alta del Parlamento Grigory Karasin e un consigliere del direttore dell’Fsb, Sergey Beseda.

– Per gli STATI UNITI, ha spiegato l’inviato speciale Keith Kellogg, ci saranno persone del suo staff, Michael Anton, responsabile della Pianificazione politica al Dipartimento di Stato e, riporta il New York Times, consulenti del consigliere per la Sicurezza nazionale, Michael Waltz.

