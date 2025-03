Indonesia, inondazioni e frane travolgono Giava: 3 morti e 5 dispersi

MeteoWeb

Inondazioni e frane in Indonesia, sull’isola di Giava hanno provocato 3 morti e 5 dispersi: le forti piogge hanno creato danni in molte città. Precipitazioni torrenziali hanno colpito la capitale Giacarta e le città vicine, costringendo le autorità a evacuare migliaia di residenti. Giovedì le tempeste hanno continuato a colpire la vicina provincia di Giava Occidentale, interessando gran parte del distretto di Sukabumi, danneggiando case e allagando centinaia di strutture pubbliche, tra cui scuole e ospedali. Secondo l’agenzia locale per le calamità naturali, almeno 3 persone, tra cui un bambino, sono state trovate morte e 5 persone risultano ancora disperse. “Il disastro è stato causato da condizioni meteorologiche estreme e da piogge torrenziali di forte intensità durate a lungo“, ha affermato il portavoce dell’agenzia, Andrie Setiawan. Almeno 24 città sono state colpite da inondazioni e frane.

