Influenza aviaria: la FAO organizza una sessione speciale

“L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) terrà una sessione speciale lunedì 17 marzo per aggiornare i membri della FAO sulle epidemie di influenza aviaria altamente patogena (HPAI) H5N1 in corso in tutto il mondo”. E’ quanto si legge in un comunicato. “La persistente incidenza di epidemie di H5N1 in tutto il mondo sottolinea l’urgente necessità di un’azione coordinata per migliorare la biosicurezza, migliorare i sistemi di sorveglianza, rafforzare i meccanismi di risposta rapida e promuovere il monitoraggio e la comunicazione dei rischi strategici. Questi sforzi sono fondamentali per salvaguardare il settore avicolo, proteggere i mezzi di sostentamento e mitigare gli impatti economici.

L’epidemia ha esercitato una notevole pressione economica sulle regioni colpite e ha sollevato preoccupazioni per la salute pubblica, evidenziando l’importanza di una leadership proattiva e della collaborazione internazionale nell’affrontare le crisi globali di salute pubblica e animale”, conclude il comunicato.

