Individuata influenza aviaria su un’isola protetta del Sudafrica

Scienziati sudafricani hanno confermato la presenza di quella che viene descritta come influenza aviaria ad “alta patogenicità” (Hpai) sull’Isola di Marion. La versione Hpai dell’influenza aviaria si è diffusa nel mondo a partire dal 2021. Il Ministero dell’Ambiente del Sudafrica scrive in un comunicato che sono stati analizzati campioni raccolti tra settembre e dicembre dello scorso anno a seguito un primo caso sospetto a metà settembre. Almeno 31 specie di uccelli si riproducono sull’isola, situata a circa mille chilometri a sud-est del Sudafrica, dove esistono vari siti di riproduzione di importanza mondiale per gli uccelli marini e altri animali selvatici.

Marion fa parte dell’arcipelago delle Prince Edward Islands che include due piccole isole vulcaniche subantartiche disabitate nell’Oceano Indiano meridionale, amministrate dal Sudafrica. Le isole sono state dichiarate Riserve Naturali Speciali nel 2003, e le attività sulle isole sono limitate alla ricerca e alla gestione della conservazione.

