Influenza aviaria: gli scienziati lanciano l’allarme su una possibile pandemia

Un gruppo di esperti ha pubblicato una lettera sulla rivista Science per esortare governi, industrie e comunità scientifica a prepararsi a una possibile pandemia di influenza aviaria. Il primo firmatario, Jesse Goodman della Georgetown University, sottolinea l’importanza di agire tempestivamente per ridurre l’impatto sanitario, sociale ed economico di un’eventuale emergenza.

Secondo gli scienziati, il virus H5N1 ha già dimostrato la capacità di adattarsi ai mammiferi, infettando bovini e causando alcuni casi umani. Finora, la trasmissione è avvenuta solo da animale a uomo, senza evidenze di contagio interumano. Tuttavia, gli esperti avvertono che, a causa della sua elevata capacità di diffusione, il virus potrebbe evolversi e rappresentare una minaccia globale.

Tra le azioni prioritarie suggerite nella lettera, spicca lo sviluppo di un vaccino efficace, prodotto in grandi quantità e in tempi rapidi. La ricerca dovrebbe concentrarsi sulle nuove tecnologie, come i vaccini a mRNA e quelli basati su antigeni innovativi, che potrebbero offrire una protezione più efficace. Inoltre, gli scienziati sottolineano la necessità di garantire un accesso equo ai vaccini anche nei Paesi a basso e medio reddito.

Un altro punto chiave riguarda la comunicazione con il pubblico: le informazioni sui vaccini e sulla gestione dell’emergenza devono essere basate su dati scientifici per contrastare la disinformazione e ricostruire la fiducia nella sanità pubblica. Infine, i piani pandemici dovrebbero essere testati, aggiornati e condivisi a livello internazionale, promuovendo una collaborazione che superi le divisioni politiche.

Gli autori della lettera lanciano un appello all’azione: prepararsi ora potrebbe fare la differenza nel prevenire una crisi sanitaria globale.

