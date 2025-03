Innovazione: online i volumi Airi ed ENEA su energia e ambiente

MeteoWeb

Sono online da oggi i due volumi della collana Le Innovazioni del Prossimo Futuro, a cura di Airi ed ENEA, sulle prospettive tecnologiche relative a energia, decarbonizzazione, ambiente, economia circolare e simbiosi industriale. Le pubblicazioni, scaricabili gratuitamente dal sito Airi, sono state realizzate con il contribuito di Fondazione Bruno Kessler, CETMA, Cnr ITAE, InnovHub SSI, Politecnico di Milano e di Torino, RINA Consulting, SNAM e Università di Pisa per ilvolume sull’energia e di Cereal Docks, Certimac, CETMA, CLAN (Cluster Agrifood Nazionale), Gruppo ACEA, Gruppo CAP, Naturalia Ingredients, Neorisorse, NVNova, Pirelli, Smilab, Università degli Studi di Brescia e Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), per il volume sull’ambiente e l’economia circolare.

I due volumi “Le Innovazioni del Prossimo Futuro” forniscono un quadro aggiornato di 130 tecnologie ad alto impatto socioeconomico, che contribuiranno nel breve-medio periodo all’innovazione di dieci dei principali settori produttivi nazionali. Entrambe le pubblicazioni sono focalizzate sulle tecnologie con un basso grado di maturità tecnologica e su quelle vicine a inserirsi nei processi produttivi. Per ciascun scenario tecnologico viene fornita un’analisi del mercato e degli impatti socioeconomici attesi, per poi illustrare le motivazioni per lo sviluppo, lo stato dell’arte tecnologico e gli investimenti necessari nel breve-medio periodo.

I dettagli

Più nel dettaglio, il volume sull’energia indica 26 scenari di innovazione, con un impatto sulle otto aree strategiche individuate dal NET Zero Industry Act: Rinnovabili (solare, fotovoltaico e termico, energia eolica onshore, rinnovabili offshore), Accumulo dell’energia (batterie, stoccaggio di idrogeno, pompe di calore), Soluzioni digitali (automazione e servizi di rete), Produzione e uso di idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile), Materiali avanzati e sostenibili per l’energia e usi finali.

Il volume sull’ambiente e l’economia circolare delinea nuovi approcci e scenari per implementare modelli di business sostenibili, come la simbiosi industriale, nonché per sviluppare tecnologie innovative per l’uso efficiente delle risorse e il recupero e riciclo di materie prime e seconde.

Il volume mette inoltre a disposizione una selezione di metodi e tecnologie esemplificative per l’implementazione di tali approcci in tre diversi contesti: il riciclo e la valorizzazione del fine vita (plastiche, schiume poliuretaniche, batterie); l’ingegneria ambientale (valorizzazione delle acque reflue; gestione sostenibile dei fanghi di depurazione); il settore agroalimentare (TEA-Tecnologie di Evoluzione Assistita; Tecnologie Fermentative per i prodotti Bio-Based; agricoltura conservativa).

“L’attuale transizione energetica ed ecologica è guidata da evidenti priorità: gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, l’approvvigionamento energetico, considerate le situazioni e dinamiche geopolitiche contingenti, la necessità di produrne a sufficienza per i bisogni della società”, ha affermato il Presidente di Airi, Andrea Bairati. “Ma affinché la sfida possa realmente tradursi in opportunità – aggiunge – è necessario l’avvio e il proseguo di azioni a supporto della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione nel campo della produzione, distribuzione e uso dell’energia”.

“In uno scenario contraddistinto dalla necessità di dotarsi di strategie e azioni per la transizione energetica, questi volumi offrono un quadro ampio ed aggiornato delle innovazioni possibili a supporto della decarbonizzazione, dell’economia circolare e della simbiosi industriale”, ha sottolineato il Direttore Generale di ENEA Giorgio Graditi. “Al volume abbiamo contribuito con i nostri due dipartimenti che si occupano di Tecnologie energetiche e di Sostenibilità, nella prospettiva della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, a supporto delle filiere industriali, della PA e dei cittadini”, ha aggiunto Graditi. “ENEA contribuisce al perseguimento degli obiettivi della decarbonizzazione e della neutralità climatica, un processo complesso e articolato che richiede un approccio di neutralità tecnologica che metta a sistema fonti, vettori, tecnologie e soluzioni”, ha concluso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.