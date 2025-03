Innovazione e tutela ambientale: Telespazio sigla intesa con la Riserva Pian di Spagna

MeteoWeb

Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) leader nei servizi geospaziali, e la Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola hanno firmato un Protocollo d’Intesa per avviare una collaborazione finalizzata all’utilizzo di tecnologie innovative, con l’ausilio di droni e satelliti, per una gestione integrata, sostenibile e sicura del territorio. L’accordo quadro prevede l’utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto gestiti dal Centro spaziale del Lario di Telespazio, attraverso l’uso della piattaforma software T-DROMES® e un impiego sapiente delle migliori tecnologie satellitari necessarie a garantire la sicurezza del volo “oltre la linea di vista” (BVLOS), necessaria per i servizi ipotizzati per la Riserva e per i comuni limitrofi. In particolare, saranno sviluppati servizi per il monitoraggio ambientale e della fauna, la sicurezza del territorio, il supporto alle emergenze, la prevenzione degli incendi e la valutazione dei danni post evento.

“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola le nostre competenze e tecnologie all’avanguardia nel campo della geo-informazione e dei sistemi a pilotaggio remoto e delle telecomunicazioni, per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente dove si trova anche il nostro Centro spaziale di eccellenza del Lario“, ha dichiarato Milena Lerario, Direttore della Linea di Business Geo-Information di Telespazio e Amministratore Delegato di e-GEOS. “Questo accordo rappresenta un importante passo avanti nella direzione di una gestione del territorio e delle aree interne più efficiente, sostenibile, integrata e sicura, grazie all’utilizzo di soluzioni innovative che permettono di monitorare e proteggere il nostro patrimonio naturale e offrire servizi ai cittadini e ai turisti.”

“La collaborazione con Telespazio rappresenta un’opportunità preziosa per la Riserva di avvalersi di strumenti tecnologici avanzati nell’ambito dell’Innovative Air Mobility and Delivery, dove Telespazio rappresenta un eccellenza anche presente nella nostra area, per migliorare la capacità di monitoraggio e gestione del territorio“, ha aggiunto Roberto Vignarca, Presidente della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola. “L’utilizzo integrato di droni e asset satellitari in modo poliedrico, ci permetterà di ottimizzare le nostre attività di tutela dell’ambiente, dalla prevenzione degli incendi al controllo della fauna, contribuendo a preservare la biodiversità e a garantire la sicurezza dei visitatori in collaborazione con tutte le Amministrazioni locali e regionali“.

L’accordo prevede una fase di analisi delle esigenze specifiche della Riserva, l’individuazione delle tecnologie più adatte e la definizione di casi d’uso concreti. Telespazio metterà a disposizione la sua area sicura e segregata presso il Centro spaziale del Lario come base operativa per le sperimentazioni.

