L’intervento archeologico per liberare dal ghiaccio una caverna austriaca: il racconto all’evento UNIMONT

MeteoWeb

E’ stato organizzato da UNIMONT un appuntamento in programma giovedì 3 aprile presso il Polo UNIMONT a Edolo (Brescia) dalle ore 20:30. La prima parte della serata sarà dedicata alla descrizione delle battaglie fondamentali che si sono svolte sul fronte dell’Adamello tra il 1915 e il 1918.Nella seconda parte si parlerà delle opere militari ancora presenti nel territorio dell’Alta Valle Camonica: i molti manufatti realizzati lungo la linea principale del fronte e sulle numerose linee arretrate, predisposte per entrare in funzione in caso di sfondamento della linea avanzata al Passo del Tonale. La terza parte sarà incentrata sull’importante intervento archeologico condotto dal Museo della Guerra Bianca di Temù per liberare dal ghiaccio una caverna austriaca sulla cima del Monte Scorluzzo, al Passo dello Stelvio. Sigillata dal ghiaccio per 100 anni, questa grotta ha restituito un’incredibile testimonianza della durissima vita dei soldati negli ultimi mesi di guerra.

INTRODUZIONE

Anna Giorgi – Responsabile Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano

RELATORE

Walter Belotti – Co-fondatore e Presidente del Museo della Guerra Bianca di Temù

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.