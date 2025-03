IPCC AR7, aperta la call per la nomina di esperti italiani: come candidarsi

MeteoWeb

L’IPCC per l’Italia ha aperto ufficialmente la raccolta di candidatura per la nomina di esperti da proporre al Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico in vista della redazione del Settimo Rapporto di Valutazione (AR7). Le candidature dovranno essere inviate entro giovedì 10 aprile 2025 all’indirizzo email fp@cmcc.it. Gli esperti italiani interessati possono essere nominati come:

Autori principali coordinatori (CLA)

Autori principali (LA)

Review Editors (RE)

oppure come membri o co-presidenti del gruppo di lavoro TG-Data (Task Group on Data Support for Climate Change Assessments).

Webinar informativo

Per supportare gli interessati nel processo di candidatura, è previsto un webinar di orientamento giovedì 3 aprile 2025 alle ore 12:00 CEST. A guidare l’incontro sarà Anna Pirani, Focal Point alternativo per l’Italia, già editore esecutivo del Rapporto Speciale IPCC sul riscaldamento globale di 1.5°C e autore del Rapporto di Sintesi AR6.

Durante il webinar saranno illustrati:

Il processo di nomina

I ruoli degli autori e dei revisori

Le tempistiche e modalità operative

Spazio Q&A per chiarimenti

Criteri di selezione IPCC

Le nomine saranno valutate dal Bureau IPCC secondo i seguenti criteri:

Competenze scientifiche, tecniche e socio-economiche

Rappresentanza geografica

Bilanciamento di genere

Esperienza pregressa e nuove partecipazioni

Inclusione di rappresentanti della società civile, enti locali e pianificatori urbani.

