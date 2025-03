Italia, l’esito dell’incontro Meloni-Starmer: si è parlato anche di energia

MeteoWeb

“Sono molto contenta che costruiamo di mese in mese la nostra partnership su diversi punti centrali. Sono certa che possiamo fare ancora meglio su temi come sicurezza, difesa, energia e lotta all’immigrazione irregolare e contro i trafficanti di esseri umani. Servono nuovi strumenti e nuove idee per garantire la sicurezza dei nostri cittadini”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni rivolgendosi al primo ministro inglese Keir Starmer, nel corso del bilaterale a Downing Street.

Le parole di Starmer

“Ho avuto un ottimo bilaterale con Meloni questa mattina, credo sia stato il primo ‘brunch diplomatico’ nella storia delle relazioni tra Italia e Gran Bretagna. Personalmente ci troviamo molto bene, e la sua posizione mi sembra molto chiara: Europa e Stati Uniti devono stare insieme senza scontrarsi. Quindi c’è molto terreno comune tra di noi, soprattutto sull’importanza per la sicurezza e la difesa di continuare a lavorare con gli Stati Uniti”. Lo ha affermato il premier britannico Keir Starmer, in conferenza stampa al termine del vertice di Lancaster House.

