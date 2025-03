L’Italia in prima fila per lo sviluppo di batterie per la mobilità elettrica: summit di esperti ed imprenditori

MeteoWeb

L’Italia è in prima linea nello sviluppo di nuove batterie per la mobilità elettrica. Numerosi sono infatti i progetti di ricerca per la realizzazione di una nuova generazione di dispositivi di accumulo sempre più sostenibili, performanti, sicuri e a basso costo. ENEA sta sperimentando classi di nuovi materiali (ceramiche, miscele metalliche, hard carbon) per le batterie al sodio-ione. L’Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia del CNR a Messina lavora invece sui “NASICON” (NAtrion SuperIonic Conductor), nuovi elettroliti allo stato solido per le batterie al sodio. Da parte sua, il Politecnico di Torino sta sviluppando elettroliti avanzati (polimeri, liquidi ionici, ceramici e loro ibridi) sempre per le batterie al sodio e non solo. Anche il comparto industriale è molto attivo, come la società FIB (gruppo Seri Industrial-FAAM) che sta realizzando a Taverola (Caserta) la prima gigafactory italiana per la produzione di celle al litio. Tutti i principali protagonisti dell’industria italiana delle batterie si incontreranno a “Battery Day 2025”, il primo evento di networking, aggiornamento e business per questo settore in Italia, che si svolgerà lunedì 14 aprile presso il Centro Servizi di BolognaFiere.

“Questa prima edizione di ‘Battery Day’ sarà un importante momento di incontro e di confronto del mercato italiano delle batterie e anche un’occasione per farsi conoscere, condividere esperienze e raccogliere spunti su progetti innovativi”, spiega Marco Pinetti, direttore della società A151, che organizza l’evento insieme a Battery Industry. “Parteciperanno i personaggi che hanno fatto la storia delle batterie in Italia, persone appassionate e imprenditori lungimiranti, tutti accomunati dallo stesso spirito di ricerca, innovazione e sfida. Nelle varie sessioni, i relatori ripercorreranno infatti la loro storia e le loro esperienze, le difficoltà incontrate, le sfide attuali e le prospettive per il futuro”.

Il programma

Il programma di “Battery Day” si aprirà con gli interventi di Francesco De Meo, advisor automotive ed esperto di mobilità sostenibile presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e di Antonio Rinaldi, responsabile del Laboratorio Tecnologie e Dispositivi per l’Accumulo Elettrochimico dell’ENEA. Seguiranno alcune sessioni: “Storie ed esperienze in Italia nel XX secolo: dai pionieri la spinta per il futuro” (con la partecipazione di relatori di varie aziende, tra cui FAAM, Midac Batteries, FIAMM Energy Technology, Eltec, Dongchi New Energy); “Battery packs in Italia: le ricette per la leadership” (eV-Now!, Flash Battery, E-GAP Engineering, Archimede Energia); “Battery packs in Italia: tra startup e leader emergenti” (Be2Hub, XBW, Sparq Technology, Privè, Liber – System Electronics, Fast Charge Engineering). L’evento si concluderà con la sessione “Come incentivare gli investimenti in Italia”, che sarà moderata da Francesco Naso, segretario generale dell’associazione Motus-E, a cui sono stati invitati rappresentanti diplomatici di Spagna, Polonia, Ungheria, Serbia, Romania e Turchia.

Sempre a BolognaFiere, nei giorni di martedì 15 e mercoledì 16 aprile, si svolgerà anche “E-Tech Europe 2025”, la grande fiera internazionale dedicata all’industria per la produzione di batterie e di veicoli elettrici. Il programma prevede oltre 20 convegni, conferenze e workshop, che affronteranno tematiche come l’elettrificazione dei veicoli pesanti, lo sviluppo e il riciclo delle batterie, la nuova componentistica per l’automotive e le prospettive delle auto a guida autonoma. Previste inoltre cinque aree tematiche di approfondimento: “Carbon Tech” sulle tecnologie del carbonio e dei materiali compositi; “Re-Battery” sul riciclo delle batterie; “Invex” sui veicoli e i macchinari elettrici industriali; “Auto Recyclers” sull’industria del riciclo degli autoveicoli; e “Interiors” sulla tecnologia e i materiali per gli interni nell’automotive. Nell’ambito della fiera, si svolgerà anche “Fortronic Electronics Forum 2025”, l’evento di riferimento in Italia sull’elettronica di potenza, organizzato dall’Associazione Distretti Elettronica Italia (ASSODEL).

