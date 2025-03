La memorabile ondata di gelo del marzo 1971: il record di -34,6°C che ancora resiste

MeteoWeb

L’ondata di gelo che investì l’Italia nei primi giorni di marzo del 1971 rappresenta uno degli eventi meteorologici più straordinari e inaspettati della storia recente del Paese. Dopo un febbraio insolitamente mite, che aveva fatto presagire un ingresso anticipato della primavera, l’arrivo improvviso di correnti gelide di origine artico-continentale stravolse il quadro climatico, portando temperature estremamente basse e nevicate diffuse fino a quote insolitamente basse per il periodo.

Il cambiamento drastico delle condizioni atmosferiche fu il risultato di una particolare configurazione barica che si instaurò sull’Europa alla fine di febbraio. L’anticiclone delle Azzorre, espandendosi verso nord, favorì la discesa di masse d’aria molto fredde lungo il suo bordo orientale. Questo flusso gelido, di provenienza artica e successivamente continentale, si diresse rapidamente verso l’Europa meridionale, coinvolgendo pienamente l’Italia e dando origine a un’ondata di gelo intensa e prolungata.

Le temperature crollarono in modo impressionante tra il 1° e l’8 marzo, con il picco di freddo tra il 5 e il 7 marzo. In molte località si registrarono valori minimi che ancora oggi rappresentano record storici per il mese di marzo. Il Plateau Rosa toccò i -34,6°C, stabilendo un primato assoluto. Sul Monte Fraiteve il termometro scese fino a -27,3°C, mentre in pianura e nelle città le temperature raggiunsero livelli eccezionalmente bassi. Milano Malpensa registrò -12,2°C, Torino Caselle toccò i -10,5°C, mentre a Cuneo Levaldigi si scese fino a -18,8°C. Anche le città costiere, solitamente più miti, furono investite dal gelo: Genova Sestri registrò -3,6°C, mentre a Laigueglia, presso Capo Mele, il termometro segnò -4,3°C. Il freddo si fece sentire in modo significativo anche nel Centro Italia, con Roma che toccò i -4°C e Civitavecchia che scese a -2,6°C il 5 marzo, segnando il record storico di temperatura minima per il mese.

L’impatto dell’ondata di gelo fu particolarmente severo in diverse regioni, soprattutto nel Centro-Nord. La Lombardia fu una delle aree più colpite, con temperature estremamente basse e nevicate abbondanti, in particolare sulle zone alpine e prealpine. Il Veneto fu investito da un freddo intenso e da nevicate significative, con forti gelate che causarono danni all’agricoltura. L’Emilia-Romagna visse giorni di grande difficoltà a causa della neve abbondante e delle temperature rigidissime, che provocarono disagi nei trasporti e problemi infrastrutturali. La Toscana, una delle regioni più colpite, registrò accumuli nevosi eccezionali anche nelle zone collinari e interne, con paesaggi imbiancati in località dove la neve è un evento raro a marzo. Anche le Marche subirono pesanti disagi, con nevicate che raggiunsero la costa e un freddo pungente che paralizzò molte attività. In Umbria, il gelo e la neve crearono gravi problemi soprattutto nelle aree montuose, dove le condizioni divennero particolarmente difficili.

Oltre alle temperature eccezionalmente basse, le nevicate furono un altro elemento distintivo di questa ondata di gelo. La neve cadde copiosamente in molte aree del Paese, anche a quote sorprendentemente basse. Roma fu interessata da nevicate per più giorni consecutivi, con un accumulo complessivo di circa 20 centimetri, un evento eccezionale per la capitale nel mese di marzo. Anche il Sud Italia fu coinvolto da questo straordinario episodio meteorologico: la neve raggiunse Palermo, un evento molto raro, e coprì persino le coste della Sardegna, con Cagliari e l’Isola d’Elba che vissero nevicate storiche. Sulle montagne appenniniche l’accumulo nevoso fu impressionante: sul Monte Terminillo, nel Lazio, si registrarono ben 5 metri di neve a 1800 metri di quota, rendendo l’evento uno dei più significativi nella storia meteorologica recente.

L’ondata di gelo si concluse l’8 marzo, quando le correnti artico-continentali iniziarono a perdere intensità e le temperature, seppur ancora basse, iniziarono una graduale risalita. Questo episodio rimane uno dei più straordinari eventi di freddo tardivo registrati in Italia, caratterizzato da un’irruzione di aria gelida eccezionale per il mese di marzo, con temperature estremamente basse e nevicate abbondanti in aree solitamente poco soggette a tali fenomeni in questo periodo dell’anno. Il brusco ritorno dell’inverno dopo un febbraio insolitamente mite rese l’evento ancora più sorprendente, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva e negli annali meteorologici italiani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.