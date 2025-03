Lanci più veloci ed economici, Argotec presenta a Washington la nuova piattaforma di satelliti “HAWK PLUS”

MeteoWeb

Argotec, azienda torinese leader nel settore spaziale, con sedi in Italia e negli Stati Uniti, ha presentato ufficialmente, durante la Satellite Conference 2025 a Washington, HAWK PLUS, una nuova e innovativa piattaforma di microsatelliti di nuova generazione che promette di ridurre i costi e i tempi dei lanci spaziali. L’annuncio rappresenta un significativo passo avanti nell’evoluzione di soluzioni altamente flessibili e adattabili, rafforzando l’impegno di Argotec nell’innovazione dello space tech.

Un elemento distintivo della nuova piattaforma di Argotec è la chiara separazione tra l’avionic bus – la “spina dorsale” elettronica che gestisce i sistemi di bordo, come navigazione, comunicazione e alimentazione, garantendo l’interoperabilità tra diversi strumenti – e il payload, ovvero la parte del satellite che svolge la missione per cui è stato lanciato. La principale innovazione di HAWK PLUS risiede nella sua architettura modulare e standardizzata, che consente di assemblare i satelliti in modo più rapido ed efficiente.

Tradizionalmente, ogni missione spaziale richiede un satellite progettato su misura, con tempi di sviluppo lunghi e costi elevati. HAWK PLUS ribalta questo paradigma con un sistema plug-and-play, in cui le diverse componenti possono essere sostituite o aggiornate senza dover riprogettare l’intera struttura. Questo approccio accelera la produzione, permettendo di integrare preventivamente le parti comuni del satellite e di finalizzare solo in un secondo momento la sezione specifica della missione. Inoltre, facilita il rapido dispiegamento di costellazioni satellitari e consente un miglioramento continuo delle capacità operative attraverso lanci successivi di satelliti aggiornati.

L’idea di modularità è già applicata in altri settori tecnologici, dall’informatica all’automotive ma nel campo dei satelliti è ancora poco diffusa: l’italiana Argotec è una delle prime aziende al mondo a proporla su scala industriale.

HAWK PLUS eredita, per altro, parte della tecnologia della costellazione HEO (HAWK for Earth Observation) del programma satellitare italiano IRIDE, per cui Argotec, il 14 gennaio scorso, ha lanciato in orbita “Pathfinder”, il primo satellite del programma per l’osservazione della Terra.

“HAWK PLUS rappresenta un passo avanti fondamentale nello sviluppo delle piattaforme satellitari – dichiara David Avino, CEO e fondatore di Argotec – Grazie alla produzione industrializzata, a un bus avionico standardizzato e a una grande flessibilità di missione, offriamo ai nostri clienti una soluzione affidabile ed efficiente, riducendo significativamente i tempi di lancio. Questa piattaforma è la prova concreta della capacità di Argotec di trasformare l’eccellenza ingegneristica in successi reali per le missioni spaziali“.

