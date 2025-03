Spazio, lanciato Ariane 6: primo volo operativo per il nuovo razzo europeo

MeteoWeb

Il nuovo razzo europeo Ariane 6 è partito dallo spazioporto di Kourou (Guyana Francese) per il suo primo volo operativo dopo il debutto dello scorso luglio. Il lancio, inizialmente programmato per lunedì 3 marzo, era stato rinviato a causa di un problema tecnico nei sistemi di terra che ora sembra risolto. Il volo, denominato VA263, porterà in orbita il satellite per l’osservazione della Terra CSO-3 del programma francese Composante Spatiale Optique, gestito dalla Dga (Direction générale de l’armement) per conto del Ministero delle Forze Armate francese e del Cnes (Centre National d’Études Spatiales).

Se tutto andrà secondo i piani, 66 minuti dopo il lancio il satellite CSO-3 verrà dispiegato in un’orbita eliosincrona a circa 800 chilometri sopra la Terra. CSO-3 è il terzo satellite del programma Musis, guidato dalla Dga, una costellazione di tre satelliti dedicati all’osservazione della Terra per scopi di difesa e sicurezza. I satelliti CSO-1 e CSO-2 sono stati lanciati da Arianespace rispettivamente nel 2018 e nel 2020.

Il nuovo razzo Ariane 6 porta con sé le speranze del continente europeo di rafforzare la propria sicurezza e l’accesso indipendente allo spazio.

