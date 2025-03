Il lancio dell’Ax-4 con l’astronauta del progetto ESA Sławosz Uznański-Wiśniewski

MeteoWeb

E’ in programma il lancio dell’equipaggio Axiom Mission 4 (Ax-4) verso la Stazione Spaziale Internazionale dal Kennedy Space Center in Florida, USA. Questo equipaggio include l’astronauta polacco del progetto ESA Sławosz Uznański-Wiśniewski. Sławosz è stato assegnato come specialista di missione sotto il comando del Direttore dei voli spaziali umani e astronauta capo di Axiom Space Peggy Whitson. Gli altri due membri dell’equipaggio dell’Ax-4 sono il pilota Shubhanshu Shukla dall’India e lo specialista di missione Tibor Kapu dall’Ungheria. Un razzo SpaceX Falcon 9 lancerà l’equipaggio dell’Ax-4 a bordo di una navicella spaziale SpaceX Dragon verso la stazione spaziale dalla Florida non prima della primavera del 2025.

Sponsorizzata dal governo polacco e supportata dall’ESA, la prima missione polacca verso la ISS, nota come Ignis, comprenderà un ambizioso programma tecnologico e scientifico con diversi esperimenti proposti dall’industria spaziale polacca e sviluppati con l’ESA.

