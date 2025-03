Lancio di un satellite di Biomass presso lo spazioporto europeo nella Guyana francese: l’evento

MeteoWeb

E’ in programma un evento mediatico presso lo Spaceport europeo nella Guyana francese, per il lancio del satellite Biomass dell’Agenzia spaziale europea su un lanciatore Vega-C. Questo programma di quattro giorni consentirà ai giornalisti di condurre interviste con i team di Vega-C e gli esperti di osservazione della Terra un giorno prima e subito dopo il lancio. Saranno anche in grado di fare un reportage in diretta da Kourou mentre Vega-C decolla. Il lancio di VV26 dovrebbe avvenire non prima della fine di aprile 2025.

La missione Biomass, dotata di un innovativo radar ad apertura sintetica a banda P, è destinata a fornire dati vitali sulla salute e sui cambiamenti delle nostre foreste. Questa missione approfondirà la nostra comprensione del ruolo critico che le foreste svolgono nel ciclo del carbonio, essenziale per affrontare il cambiamento climatico. La biomassa è una storia di successo resa possibile dalla proficua collaborazione, che ha coinvolto lo sviluppo, il lancio e le operazioni, tra l’ESA, un’industria spaziale europea altamente competitiva, la comunità scientifica e quella dei dati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.