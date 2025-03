Il lander Athena entra in orbita lunare, countdown per il tentativo di atterraggio | FOTO

MeteoWeb

Il lander Athena di Intuitive Machines ha raggiunto la Luna, segnando un importante traguardo nella missione spaziale privata. Dopo aver acceso i suoi motori per 8 minuti e 12 secondi il 3 marzo, Athena ha rallentato la propria velocità, entrando ufficialmente in orbita lunare. Questo passo fondamentale prepara il terreno per il tentativo di atterraggio previsto per il 6 marzo. Secondo quanto riportato dall’azienda, Athena ha completato con successo il burn del motore principale per 492 secondi, alle 06:27 CST del 3 marzo, entrando stabilmente in orbita attorno alla Luna.

Ora, i controllori di volo stanno analizzando i dati per verificare la posizione del lander e confermare l’esatto momento in cui Athena tenterà di atterrare sulla superficie lunare, con il primo tentativo fissato per giovedì 6 marzo. Intuitive Machines ha confermato che il lander continua a funzionare perfettamente.

La missione del lander Athena

La missione Athena, nota anche come IM-2, è partita il 26 febbraio da Cape Canaveral a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Il lander ha come obiettivo l’esplorazione del Polo Sud lunare, un’area di grande interesse scientifico per la ricerca di risorse come l’acqua. Athena trasporta a bordo il payload PRIME-1, un esperimento dedicato all’estrazione e analisi dei ghiacci lunari. PRIME-1 include un trapano in grado di perforare la superficie lunare e un spettrometro di massa per analizzare i materiali sotterranei. Inoltre, il lander è equipaggiato con il veicolo Grace, progettato per esplorare un cratere vicino al sito di atterraggio, e MAPP, un rover sviluppato dalla società Colorado Lunar Outpost.

L’ingresso in orbita di Athena è avvenuto a solo un giorno di distanza dal successo di Firefly Aerospace, che con il lander Blue Ghost ha effettuato un atterraggio perfetto sulla Luna, nella regione di Mare Crisium. Entrambi i lander fanno parte del programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA, che mira a inviare i payload scientifici dell’agenzia sulla Luna tramite veicoli sviluppati privatamente.

L’inserimento in orbita lunare di Athena rappresenta anche un seguito all’importante successo ottenuto dalla Intuitive Machines con il suo primo lander, Odysseus IM-1, che nel febbraio 2024 ha segnato il primo atterraggio lunare riuscito da parte di un veicolo spaziale privato, nonostante alcuni problemi tecnici che l’avevano vista ribaltarsi.

Nel frattempo, anche l’azienda giapponese ispace si sta preparando per il suo atterraggio lunare. Il suo lander Resilience, lanciato insieme a Blue Ghost il 15 gennaio, è attualmente in viaggio verso la Luna e punta a realizzare un atterraggio a bassa energia previsto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

