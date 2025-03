Il Lander Blue Ghost ci mostra Terra dalla Luna, trionfo dell’esplorazione spaziale privata | FOTO

MeteoWeb

Ieri il lander privato Blue Ghost, costruito dalla compagnia statunitense Firefly Aerospace, ha completato con successo un allunaggio nel Mare Crisium, portando a termine un’impresa tecnologica straordinaria. A poche ore dal suo atterraggio, il lander ha trasmesso immagini mozzafiato della superficie lunare e della Terra vista dallo Spazio, un simbolo potente dell’universalità dell’esplorazione umana.

Atterraggio di precisione per Blue Ghost, sfide e successi

L’allunaggio di Blue Ghost non è stato un semplice esercizio ingegneristico: ha richiesto manovre di evitamento ostacoli estremamente sofisticate. Secondo Firefly Aerospace, il lander ha dovuto aggirare almeno 2 massi potenzialmente pericolosi prima di toccare il suolo con una precisione incredibile, atterrando a soli 100 metri dal punto target iniziale.

“È un risultato tecnico incredibilmente complesso da raggiungere“, ha dichiarato Joel Kearns, vice amministratore associato per l’esplorazione presso il NASA Science Mission Directorate. L’area scelta per la discesa era stata ritenuta relativamente sicura, ma il sistema di navigazione del lander ha dovuto affrontare ostacoli imprevisti, dimostrando la sua avanzata capacità di adattamento in tempo reale.

Firefly ha deciso di rinunciare a una trasmissione video in diretta dell’atterraggio per concentrare tutta la banda di comunicazione sulla telemetria e sugli strumenti di bordo, fondamentali per garantire la sicurezza della discesa.

Le prime immagini, la Terra vista dalla Luna

Subito dopo l’atterraggio, Firefly Aerospace ha rilasciato la prima immagine catturata da Blue Ghost. Tra le foto più straordinarie c’è uno scatto in cui il lander, posato sulla superficie lunare, mostra la Terra in lontananza come un piccolo punto blu nel cielo oscuro dello Spazio.

“Siamo tutti in quella foto“, ha commentato uno dei membri del team durante la conferenza stampa, sottolineando il valore simbolico di questa missione: ogni essere umano, ogni nazione, ogni confine e ogni cultura sono contenuti in quell’unico pallido riflesso sullo sfondo della vastità cosmica.

Le immagini iniziali sono state inviate tramite il sistema S-band del lander, ma Firefly prevede di trasmettere immagini ad alta risoluzione con il sistema X-band una volta dispiegata l’antenna principale.

Obiettivi scientifici: 14 giorni di esperimenti cruciali

Con l’atterraggio completato, la missione di Blue Ghost entra ora nella sua fase operativa. Per i prossimi 14 giorni terrestri – equivalenti a un giorno lunare – il lander raccoglierà dati fondamentali per la comunità scientifica.

Uno degli esperimenti più attesi avverrà il 14 marzo, quando Blue Ghost riprenderà immagini ad alta definizione di un’eclissi totale: dalla superficie lunare, la Terra oscurerà il Sole, permettendo agli scienziati di studiare questo fenomeno in una prospettiva unica. Lo stesso evento sarà visibile dalla Terra come un’eclissi lunare totale, che tingerà la Luna di un rosso intenso.

Il 16 marzo, invece, il lander osserverà il tramonto lunare e analizzerà il comportamento della polvere in risposta all’attività solare, un fenomeno già osservato durante la missione Apollo 17 e ancora poco compreso.

L’epico viaggio di Blue Ghost

Il successo di Blue Ghost non si limita all’atterraggio. Durante il suo viaggio di 45 giorni e 2,8 milioni di miglia, il lander ha raccolto e trasmesso 27 GB di dati scientifici, inclusi segnali record dal Global Navigation Satellite System e misurazioni di radiazioni attraverso le Fasce di Van Allen, fondamentali per comprendere meglio l’ambiente spaziale e pianificare future missioni con equipaggi umani.

Il futuro delle missioni lunari commerciali

L’impresa di Firefly Aerospace rappresenta un passo importante nella crescente partecipazione del settore privato all’esplorazione lunare. Blue Ghost dimostra come le aziende commerciali possano non solo supportare le missioni scientifiche della NASA, ma anche aprire la strada a nuove forme di ricerca e sfruttamento delle risorse lunari.

