Una laurea ad honorem a Mathis Wackernagel, tra le personalità più influenti sui temi della sostenibilità

Venerdì 21 marzo 2025 l’Università di Siena conferirà la Laurea Magistrale ad honorem in “Ecotossicologia e sostenibilità ambientale” al professor Mathis Wackernagel, la cui Lectio Magistralis si inserisce nell’ambito della XII edizione del corso di Sostenibilità. La cerimonia si svolgerà dalle ore 11 nell’Aula Magna del Rettorato e sarà aperta dal Saluto e Introduzione del Rettore Roberto Di Pietra. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Riccardo Paoletti, leggerà la motivazione del conferimento e il professor Simone Bastianoni, Delegato alla Sostenibilità, terrà la laudatio. Interverrà quindi il professor Mathis Wackernagel con una Lectio Magistralis dal titolo “How predictable is our future?”. Dopo la proclamazione, la cerimonia sarà chiusa dal Coro dell’Ateneo.

Il professor Wackernagel è una delle personalità più influenti, a livello internazionale, sui temi della sostenibilità. Nei primi anni ’90 ha creato il concetto di impronta ecologica, un indicatore che misura l’impatto delle attività umane sull’ambiente, stimando la quantità di risorse naturali che sono necessarie per sostenere il nostro stile di vita. Nel 2003 ha fondato il Global Footprint Network, un’organizzazione di ricerca internazionale che fornisce strumenti per monitorare le risorse ecologiche e l’impronta ecologica. Tra le sue iniziative vi è l’annuale “Earth Overshoot Day”, il Giorno di Superamento della Terra, la data simbolica che segna il giorno in cui l’umanità consuma tutte le risorse biologiche che la Terra è in grado di rigenerare in un anno.

Nel corso della carriera, il professor Mathis Wackernagel ha ricevuto diversi e importanti riconoscimenti, che spaziano dallo Zayed International Prize for the Environment (2011) al Blue Planet Prize (2012), dall’IAIA Global Environment Award (2015) al World Sustainability Award (2018). Nel corso del 2024 è stato insignito con il prestigioso “Nobel Sustainability Trust Award”, che ne ha riconosciuto la leadership nell’implementazione di misure di sostenibilità.

Giovedì 20 marzo il professor Wackernagel terrà un seminario per i dottorandi dal titolo “From a PhD project to Impacting the World”. In questo caso, l’appuntamento è alle ore 11:00 all’Auditorium del Santa Chiara Lab.

