Leonardo Da Vinci avrà il suo primo museo negli USA: ecco dove aprirà

Il primo e unico museo dedicato a Leonardo da Vinci del Nord America aprirà a Pueblo, in Colorado, il prossimo autunno. Il museo presenterà mostre interattive e repliche a grandezza naturale basate sui disegni e gli schizzi dell’artista e scienziato del Rinascimento. L’approccio dell’istituzione sarà incentrato su scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (Steam) come guida educativa alla risoluzione dei problemi. L’ex Professional Bull Riders Center vicino all’Historic Arkansas Riverwalk diventerà la nuova sede del Leonardo da Vinci Museum of North America, accompagnato da un caffè all’aperto. I progetti per la nuova istituzione sono stati approvati in via definitiva dalla Commissione per lo sviluppo economico del Colorado.

“Questa approvazione ci permette di portare avanti il nostro progetto di creare un’esperienza interattiva ed educativa che celebra il genio di Leonardo da Vinci – ha dichiarato Joe Arrigo, presidente del consiglio di amministrazione del Southern Colorado Science Center, al ‘Colorado Springs Gazette’ – Crediamo che questo museo sarà un’aggiunta innovativa per la comunità di Pueblo nei settori dell’educazione Steam e un’attrazione significativa per i visitatori provenienti da tutto il Nord America”. Un elemento determinante per la decisione di aprire il museo è stato un protocollo d’intesa decennale di esclusiva con l’organizzazione italiana Artisans of Florence, che supervisiona la gestione dei musei di Leonardo da Vinci in Italia, Francia, Corea del Sud, Australia e Brasile. Il memorandum assicura che Pueblo sarà l’unico museo permanente di questo tipo negli Stati Uniti.

