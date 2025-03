L’eredità del Vortice Polare: clima impazzito tra ondate di freddo e perturbazioni violente

MeteoWeb

La recente scomparsa del vortice polare stratosferico sta già iniziando a manifestare i suoi effetti sull’andamento meteorologico globale, con ripercussioni che potrebbero estendersi fino alle prossime settimane, coinvolgendo in modo particolare l’Italia. Questo fenomeno, noto come Final Warming, segna ogni anno la transizione tra la stagione invernale e quella primaverile nella stratosfera, ma in questa occasione sta avvenendo con caratteristiche insolite, generando una maggiore instabilità atmosferica e alterando la circolazione delle masse d’aria su larga scala.

Il vortice polare stratosferico, un’enorme area di bassa pressione situata sopra le regioni polari, ha subito un collasso definitivo a causa di un intenso riscaldamento stratosferico. Questo evento ha reso il getto polare, il flusso di venti ad alta quota che separa le masse d’aria fredda polare da quelle più miti delle latitudini temperate, più instabile e ondulato. La conseguenza diretta di questa alterazione è un aumento degli scambi di masse d’aria tra nord e sud, con una maggiore possibilità che correnti fredde artiche riescano a raggiungere il Mediterraneo, creando bruschi contrasti termici e intensificando la variabilità meteorologica.

Sebbene il collasso del vortice polare stratosferico non abbia effetti immediati sulla troposfera, ovvero lo strato atmosferico più vicino alla superficie terrestre, le sue conseguenze tendono a manifestarsi con un ritardo che può variare da una a due settimane, estendendosi in alcuni casi fino a un mese. In Italia, questo scenario si tradurrà probabilmente in una primavera caratterizzata da una forte alternanza tra fasi fredde e perturbate e periodi più miti, rendendo il quadro meteorologico particolarmente imprevedibile. Le regioni maggiormente esposte a queste dinamiche saranno quelle centro-settentrionali e tirreniche, dove l’ingresso di correnti fredde potrebbe interagire con masse d’aria più calde e umide, dando origine a precipitazioni abbondanti e localmente intense.

L’energia termica accumulata nel Mediterraneo, dove le acque superficiali si mantengono ancora relativamente calde dopo un inverno non particolarmente rigido, potrebbe alimentare la formazione di depressioni cicloniche. Questo aumento della pressione dinamica potrebbe favorire la nascita di sistemi perturbati particolarmente attivi, con il rischio di piogge persistenti e fenomeni estremi, come nubifragi e cicloni mediterranei. Le regioni costiere tirreniche e adriatiche potrebbero risultare tra le più esposte a questo tipo di eventi, con un incremento del rischio idrogeologico in alcune aree già vulnerabili a frane e allagamenti.

L’instabilità atmosferica derivante dalla frammentazione del vortice polare suggerisce che la stagione primaverile sarà segnata da forti oscillazioni termiche e da una maggiore frequenza di episodi perturbati. Le previsioni a lungo termine indicano che il periodo compreso tra marzo e aprile potrebbe essere caratterizzato da un’alternanza tra incursioni fredde e momenti più temperati, con il persistere di condizioni di instabilità anche nelle settimane successive. L’evoluzione della situazione sarà attentamente monitorata, poiché il rischio di eventi meteorologici estremi rimane elevato, soprattutto nelle aree più sensibili ai repentini cambiamenti delle condizioni atmosferiche.

