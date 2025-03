Le Luci del Nord scendono a Sud: l’aurora boreale si spinge a latitudini insolite

MeteoWeb

Negli ultimi mesi, l’aurora boreale ha offerto spettacoli sempre più frequenti e sorprendenti anche a latitudini insolitamente basse, come quelle delle Alpi italiane. Proprio pochi giorni fa, nonostante un cielo parzialmente coperto, è stato possibile ammirare un’inaspettata manifestazione dell’aurora anche dalle nostre montagne. A colpire non è soltanto la bellezza del fenomeno, ma anche la natura delle condizioni che ne hanno permesso l’osservazione: l’aurora di quella notte, infatti, non è stata innescata da una tradizionale espulsione di massa coronale (CME), ma da un buco coronale orientato verso la Terra.

Questo elemento è particolarmente interessante poiché, fino a tempi recenti, si riteneva che per assistere all’aurora boreale alle nostre latitudini fossero necessari parametri geomagnetici ben più intensi. In questo caso specifico, gli indici registrati erano piuttosto modesti: Kp 5-, Dst -56 e un’energia emisferica stimata attorno ai 60 gigawatt. Valori di questa portata, secondo la letteratura precedente, non sarebbero stati considerati sufficienti a generare un’attività aurorale visibile lontano dalle regioni polari. Eppure, i fatti stanno dimostrando il contrario, specialmente in questa fase attiva del ciclo solare.

Il massimo solare in corso sta rivelando che le correlazioni tra indici geomagnetici e la reale estensione dell’ovale aurorale non sono così lineari come si pensava. Ad esempio, l’indice Kp, spesso utilizzato come riferimento principale per valutare l’intensità delle tempeste geomagnetiche, rappresenta una media su tre ore e può facilmente sfuggire alle cosiddette “sotto-tempeste”: improvvisi e brevi episodi di forte attività geomagnetica, capaci di generare aurore anche quando gli indicatori ufficiali rimangono contenuti.

Inoltre, bisogna considerare il ruolo cruciale della tecnologia nel documentare questi fenomeni. Oggi, a differenza di quanto avveniva solo pochi anni fa, le Alpi sono punteggiate da decine di webcam ad alta sensibilità in grado di catturare immagini a lunga esposizione durante tutta la notte. Questo significa che eventi aurorali di breve durata, che un tempo sarebbero probabilmente passati inosservati, vengono ora regolarmente rilevati e condivisi, contribuendo a cambiare la nostra percezione della frequenza e dell’intensità dell’aurora a latitudini temperate.

Infine, va sottolineato che si è trattato a tutti gli effetti di un’aurora boreale e non di un SAR (Stable Auroral Red arc), come confermato dalle immagini catturate da webcam situate oltralpe, dove il cielo era più limpido. In quelle riprese si distinguono chiaramente i pilastri luminosi tipici dell’aurora vera e propria, e non l’emissione uniforme e diffusa che caratterizza le SAR.

L’evento, dunque, si inserisce in un contesto più ampio di ridefinizione dei parametri con cui vengono interpretati i fenomeni geomagnetici. In un’epoca in cui il Sole sta aumentando la propria attività, fenomeni che un tempo sarebbero stati ritenuti eccezionali stanno diventando sempre più comuni, obbligando la comunità scientifica e gli appassionati a rivedere alcune certezze. E chissà che nei prossimi mesi non ci ritroveremo ancora una volta con lo sguardo rivolto verso nord, sorpresi da un nuovo bagliore danzante sopra le cime innevate.

